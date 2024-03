Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut cateva luni bune de cand familia o plange pe Geanina, o tanara care a murit intr-un accident rutier, provocat de Sebi, un bun prieten. Apropiații vor sa se faca dreptate. In același timp, șoferul are o alta varianta și spune ca nu a consumat substanțe interzise, așa cum a fost acuzat de mama…

- Geanina a murit in urma cu aproape un an, intr-un accident rutier, care ar fi fost provocat chiar de un bun prieten. Șoferul ar fi condus cu viteza, atunci cand mașina lui ar fi fost lovita in partea din spate de un TIR. Tanara a murit pe loc, in timp ce barbatul a supraviețuit.

- Accident mortal, marți dupa-masa, intr-o localitate din Hunedoara, acolo unde un barbat a pierdut controlul motocicletei pe care o conducea și a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Muzica romaneasca este doliu, dupa decesul fulgerator al celebrului violonist din Maramures, Gabi Stangau. Acesta cantase alaturi de Andra pe scena, iar la cateva ore distanta a murit intr un accident de ATV, conform stiripesurse.ro.Gabi Stangau a postat o poza de pe ATV ul care i a adus moartea, chiar…

- Accident ingrozitor in Galați. O femeie a murit, dupa ce a fost lovita violent de un tren. Mai multe echipaje au ajuns la fața locului, dupa ce martorii au sunat la 112. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, caci ranile mult prea grave i-au provocat decesul!