- Ministerul Muncii anunța, joi, ca s-a finalizat baza de date cu beneficiarii de carduri sociale pentru alimente. In perioada urmatoare, 2.537.758 de carduri vor fi alimentate. In acest an, banii vor intra in 6 tranșe, prima fiind in februarie, iar urmatoarea in luna aprilie. ”Agenția Naționala pentru…

- 10 hoți inarmați cu Kalașnikov au atacat un convoi care transporta valori importante in Sardinia și au luat cu 4 milioane de euro, scrie presa italiana. Attacco tipo Narcos. La nuova frontiera sarda, armi, diversi arsenali, commandos in pieno giorno.https://t.co/b4JF7GehSJ — Ferula✴️ (@Ferula18) January…

- Aproximativ un milion de romani care primesc pensie de handicap vor avea parte de o majorare a indemnizației. Guvernul a anunțat ca va mari pensiile de handicap, care acum sunt de 419 lei/luna. Guvernul a anunțat ca va majora anul acesta sumele primite de aproape un milion de romani, ca indemnizație…

- Un om de afaceri din Cluj a fost prins cand conducea noaptea sub influența bauturilor alcoolice și le-a spus polițiștilor ca a fost torturat, potrivit Ziarul de Cluj. Un barbat din Cluj, prins baut in trafic, le-a declarat polițiștilor ca a fost torturat de talhari care i-au taiat un deget pentru a…

- Un taximatrist a fost jefuit de un client in Centrul Vechi al Capitalei. Atacatorul, un tanar in varsta de 20 de ani, a fugit cu un portofel in care erau 5.000 de lei. A fost prins și reținut pentru 24 de ore. Totul s-a intamplat dupa ce șoferul a oprit intr-o intersecție pentru ca tanarul […] The post…

- Unul dintre cei trei suspecti in cazul asasinarii omului de afaceri Adrian Kreiner, Laurențiu Ghița, a fost adus in tara, sambata dimineața, din Scoția. Doi dintre barbatii care l-ar fi batut si omorat pe omul de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu au fost prinsi in Marea Britanie, unul in Scotia – Laurentiu…

- In jur de 44.000 de romani au primit facturi umflate la energie, a precizat Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, informeaza Antena 3. Astfel, fosta companie Enel Energie (actuala PPC Energie) ramane cu amenda de 10 milioane de euro data de ANPC, intrucat magistrații Curții de Apel…