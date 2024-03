Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane de origine romana, doi barbati si o femeie, cei mai tineri dintre ei, 24 și 25 de ani, soț și soție, au fost retinute de politistii din Spania, in urma schimbului de date si informatii cu Politia Romana, pentru infractiuni de trafic de persoane, constrangere/extorcare, constituire de grupare…

- Politistii fac cercetari pentru identificarea unei persoane care a inselat cu 32.000 de lei un batran din Alba folosind metoda „Accidentul”, informeaza News.ro. Politistii din Alba Iulia au fost anuntati sambata ca un barbat, de 82 de ani, din municipiu a fost pagubit cu suma de 32.000 de lei. „Barbatul…

- Politistii au in tara din Marea Britanie, Austria, Italia si Germania sase persoane urmarite la nivel international pentru comiterea de infractiuni, potrivit news.ro.”La data de 18 ianuarie 2024, Politia Romana a adus in tara 6 persoane, condamnate la executarea unor pedepse privative de libertate”,…

- Poliția Naționala investigheaza moartea a doi romani, o femeie și un barbat, ale caror cadavre au fost gasite vineri dimineața, scrie știridisapora. Surse din poliție au dezvaluit ca femeia a fost gasita cu semne de asfixiere, in timp ce barbatul ar fi fost gasit spanzurat in locuința fiului femeii.Amandoi…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.400 de solicitari ale cetatenilor, au fost constatate peste 7.600 de fapte contraventionale si 592 de permise de conducere au fost retinute. Potrivit Politiei Romane, la data de 7 ianuarie a.c., politistii au actionat, la nivel national, pentru…

- Nr. 1.469 din 6 decembrie 2023 INTERVENTII ALE POLITIEI ROMANE In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.300 de solicitari ale cetatenilor, au fost constatate peste 6.600 de fapte contraventionale si 474 de permise de conducere au fost retinute. La data de 5 decembrie a.c., politistii…