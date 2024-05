Inflația scade pe hârtie, în magazine prețurile cresc! In aprilie 2024, fenomenul inflației a continuat sa fie resimțit pe diverse segmente ale economiei, iar unele dintre cele mai afectate domenii au fost serviciile poștale, detergenții și medicamentele. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistica (INS) și preluate de Agerpres, prețurile la aceste articole au inregistrat creșteri semnificative in comparație cu aceeași perioada […] The post Inflația scade pe hartie, in magazine prețurile cresc! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Inflația, acel monstru economic pe care mulți il temem și il urmarim cu atenție, pare sa fi luat o mica pauza in luna aprilie a anului 2024. Datele proaspat publicate de catre Institutul Național de Statistica (INS) ne ofera o imagine interesanta asupra evoluției prețurilor in diverse sectoare ale economiei.…

- Rata anuala a inflatiei a coborat in luna aprilie 2024 la 5,9%, de la 6,61% in martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,07%, cele nealimentare cu 7,17%, iar serviciile cu 10,05%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). ”Indicele preturilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat o inițiativa de imbunatațire a controlului prețurilor pentru energie, gaze și alimente. In urmatoarele saptamani, vom demara eforturi de stabilizare a prețurilor și combatere a inflației, a declarat premierul, la ședința guvernamentala. Lupta impotriva inflației Inflația…

- Serviciile postale, cele de apa, canal si salubritate si detergentii se afla in topul scumpirilor inregistrate in februarie 2024, comparativ cu aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta, mai ales de cand au fost majorate accizele. In luna februarie, prețul mediu al unui litru de benzina a crescut cu aproape 6 procente, ceea ce inseamna ca un plin este mai scump cu aproximativ 20 de lei. Pentru un litru de motorina platim cu 5,1% mai…

- Rata anuala a inflatiei a fost in luna ianuarie 2024 de 7,4%, comparativ cu ianuarie 2023, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Rata inflatiei a crescut in ianuarie 2024, fata de decembrie 2023, cand a fost 6,6%. Cel mai mult s-au scumpit pestele, detergentii,…