Măsurile guvernului Ciolacu dau roade: mai multă produse românești în magazine, la prețuri stabilizate Noile date prezentate de Institutul Național de Statistica (INS) reprezinta o veste buna pentru romani. Inflația a reintrat pe trend de scadere, ajungand la 7,2% in februarie 2024. Acesta reprezinta un avans semnificativ in comparație cu anul trecut, cand ajunsese la 15,5%. BNR avertiza la acea vreme asupra riscului ca inflația sa urce pana la […] The post Masurile guvernului Ciolacu dau roade: mai multa produse romanești in magazine, la prețuri stabilizate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

