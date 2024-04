Consiliul Județean Ilfov începe în forță o nouă campanie! Intră în vigoare de luni, de la ora 21:00 Consiliul Județean Ilfov a venit cu un anunț de ultima ora, pe pagina oficiala de Facebook! Locuitorii sunt informați ca vor asista la o campanie de proporții, care va pregati județul pentru anotimpul cald. Consiliul Județean Ilfov incepe de luni, 1 aprilie, o campanie impotriva enervanților țanțari , care știm cu toții ca pot transmite boli foarte grave. Iata cum suna anunțul facut pe pagina oficiala a CJ Ilfov: Consiliul Județean Ilfov incepe in forța o noua campanie impotriva țanțarilor „Campania “Ilfov fara țanțari” pornește in aceasta seara, de la ora 21, prin acțiuni terestre in localitați,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

