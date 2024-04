In contextul Saptamanii Mondiale a Vaccinarii, Acțiunea HPV Romania saluta public, eforturile Guvernul Romaniei de a optimiza accesului la vaccinarea anti-HPV. Romania are potențialul de a-și atinge la timp țintele de vaccinare anti-HPV din Planul Național de Combatere a Cancerului (PNCC), respectiv 30% in 2025 și 40% in 2030, avand cel mai larg cadru de accesibilitate […]