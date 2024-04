Harta radonului în România, gazul radioactiv ucigaș Sunt date alarmante! A crescut numarul cazurilor de cancer pulmonar la nefumatori, iar un motiv este iradierea cu radon, un gaz radioactiv incolor și inodor foarte periculos pentru sanatate daca se acumuleaza in cladiri. Cercetatorii de la Universitatea Babeș-Bolyai avertizeaza ca in cladirile publice din 16 județe din vestul Romaniei s-au inregistrat niveluri peste medie din radon. Crește numarul de cancere pulmonare la nefumatori, iar de vina sunt radiațiile cu radon, un gaz radioactiv inodor și incolor care se elibereaza in mod natural și nu este periculos decat daca se acumuleaza in cladiri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

