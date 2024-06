Au fost momente neașteptate la petrecerea de aseara. Gabi Badalau a venit cu noua iubita pe care a prezentat-o tuturor, in timp ce Bianca Dragușanu a spus ca momentan nu exista nimeni in viața ei. In același timp, la eveniment a fost și barbatul despre care afaceristul spune ca blondina l-a ținut ascuns. Medicul Auday Al-Ahmad i-a fost alaturi blondinei și in trecut, atunci cand a fost supusa unor intervenții estetice complicate.