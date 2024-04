Stiri pe aceeasi tema

Comunicat. „Ziua microbiomului" a fost marcata la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș" (UVVG) din Arad printr-un workshop organizat de Facultatea de Farmacie. Evenimentul s-a bucurat...

Comunicat UVVG. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș" din Arad a gazduit zilele trecute prima activitate in cadrul programului STEM sySTEMs, organizat in parteneriat cu asociația...

Comunicat UVVG. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș" gazduiește in aceasta saptamana vizita unui cadru didactic de la Izmir Tinaztepe University, Turcia. Prof. univ. Melin Balci...

Comunicat. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș" din Arad in colaborare cu British Council și Cambridge University Press and Assesment și Inspectoratul Școlar Județean au organizat...

Comunicat. Tema workshop-ului organizat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș" din Arad, in colaborare cu Facultatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila" din București, a...

Comunicat UVVG. A II-a ediție a expoziției cu porțelanuri, intitulata „Natura pe porțelan", este rezultatul colaborarii pe care Universitatea de Vest „Vasile Goldiș" din Arad,...

Comunicat. La inceputul lunii februarie, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș" din Arad a gazduit un eveniment deosebit de captivant, organizat de Centrul de Medicina Tradiționala...