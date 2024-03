Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu iși vinde apartamentul din Dubai, la doi ani de cand l-a achiziționat . Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj in care spune de ce a luat aceasta decizie, dar și suma pe care o cere pe imobil.Bianca Dragușanu spune pe Instagram ca daca exista doritori, ii așteapta in privat…

- In 2022 Bianca Dragușanu și-a cumparat un apartament de lux in Dubai, pe care l-a vazut la un an dupa ce a devenit proprietara. Acum, blondina spune ca vrea sa il vanda și ca are de gand sa faca și alte schimbari in perioada urmatoare.

- Ministerul Finanțelor a inițiat o noua schema de ajutor de stat in valoare totala de 2,25 miliarde lei, bani alocați pentru investiții in regiunile mai puțin dezvoltate ale Romaniei. Banii vor fi destinați pentru investiții inițiale de cel puțin 50 milioane lei, care creeaza noi activitați economice,…

- Intrebat pe ce tronsoane feroviare se va putea circula cu 160 de kilometri/ora, Grindeanu s-a referit la doua astfel de tronsoane. ”Sunt lucrari care se termina intre Arad si Simeria si, de asemenea, pe tot tronsonul de la Curtici la Sighisoara, ar trebui ca pana la sfarsitul acestui an sa se poata…

- ”As dori sa va anunt ca prioritatea absoluta a Guvernului in urmatoarele doua saptamani este sa finalizam setul de norme prin care in toate licitatiile publice sa se aplice «Criteriul verde». Este cel mai puternic instrument pentru a sustine companiile romanesti, folosind un principiu european punctat…

- ”Activele nete ale celor 249 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna decembrie cu 0,5%, pana la nivelul de 39,7 miliarde lei (8 miliarde euro) iar in anul 2023 au scazut cu 13,5%. Scaderea a fost puternic determinata de reducerea activului net al Fondului Proprietatea ca…

- Apartamentul a fost scos la vanzare pe platforma OLX cu 4.000 de euro și se afla intr-un oraș din sudul Romaniei. „Este situat langa Judecatorie, la etajul patru și nu este mobilat”, se arata in anunțul de vanzare.

- ”De mai bine de doi ani reprezentam cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Dubai, Damac fiind cel mai prestigios si mai apreciat la nivel international. In toata aceasta perioada am pus accentul pe calitatea proiectelor si pe siguranta pe care le-o oferim clientilor care se afla in cautarea unei locuinte…