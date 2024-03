Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a subliniat importanța Proiectului de Ordonanța care vizeaza eliminarea taxei pe soare pentru prosumatori, argumentand ca aceasta aduce claritate in cadrul legislativ și elimina incertitudinile care puteau afecta dezvoltarea prosumatorilor in Romania. Propunerea…

- Odata cu implementarea noii legi a pensiilor, s-a starnit un val de discuții in spațiul public privind posibilitatea ca romanii sa se pensioneze mai devreme fara a suferi penalizari. Potrivit prevederilor acestei legi, exista doua categorii de romani care pot beneficia de pensionare anticipata. Prima…

- Pe de alta parte, este continuata finantarea statiilor de incarcare masini electrice si se introduce ca noutate finantarea sistemelor alternative de incalzire/ racire, mai arata comunicatul de presa al Ministerului Energiei. Ministerul Energiei incurajeaza stocarea in toate programele lansate, iar…

- Premiera pentru Romania. Cinci tineri pasionati de jocuri pe calculator au ajuns in finala celei mai importante competitii de gaming din lume. Toti au inceput din curiozitate si pasiune. Acum, sunt adevarati profesionisti si lupta, virtual, cu echipe grele din industrie. Luni au primul meci si ne-au…

- Prezent in cadrul podcastului “Altceva cu Adrian Artene”, Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a vorbit despre experiența din Statele Unite ale Americii, despre viața de om politic din Romania, dar și despre cum viața l-a pus la grea incercare, momentul in care fiica sa de 3 ani a murit. „Fetița noastra…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca a convocat comandamentul energetic de iarna, intrucat in Romania “vine gerul”. Ministrul a facut acest anunț la mijlocul zilei de 8 ianuarie 2024. Intr-adevar, in aceeași zi, meteorologii avertizau ca in estul Romaniei, mai ales in zona Moldovei, urmeaza…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunta, luni, ca a convocat sedinta comandamentului energetic de iarna, in contextul in care Romania este lovita de un val de aer rece. Ministrul Burduja a subliniat importanța pregatirii pentru posibile condiții meteorologice extreme și a oferit cateva sfaturi…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca anul 2024 este unul decisiv pentru Romania, in care toti vor trebui sa dea un raspuns intre Vest sau Est, dezvoltare sau saracie, „Romania pe bune sau Romania pe smecherie?”. ”Sa nu ne lasam pacaliti si sa avem puterea de a distinge intre patriotii de…