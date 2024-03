Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania are parteneri importanti care sunt gata sa o sprijine pentru investitii strategice. Banca Europeana de Investitii este unul dintre ei. Un aspect pe care chiar presedinta Nadia Calvino mi l-a reconfirmat astazi, in cadrul unei vizite la Ministerul Finantelor. Guvernul Romaniei s-a angajat sa…

- ”Am fost impresionat de ceea ce am vazut, de nivelul de tehnologie, de nivelul de organizare. Nu poti decat sa feliciti si managementul si faptul ca concernul Renault continua sa investeasca pe aceasta platforma industriala”, a spus premierul dupa vizita la uzina Dacia de la Mioveni. Premierul a aratat…

- Florin Barbu a fost intrebat duminica, la Antena 3 CNN, cat a pierdut agricultura romaneasca din cauza razboiului din Ucraina. “In momentul de fata stim foarte bine ca atunci cand a inceput razboiul in Ucraina, Rusia a inceput acest razboi absurd in Ucraina, practic piata de cereale la nivel mondial…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca pana pe data de 10 februarie va veni o decizie definitiva in cazul Rosia Montana si ca s-a obisnuit ca notele de plata sa-i vina lui, ca prim-ministru, in acest context invocand si procesul cu Pfizer,. . „Va promit ca toate documentele, toate abuzurile, toate…

- Actul normativ are in vedere recunoasterea secetei pedologice din anul 2023 ca fiind fenomen meteorologic nefavorabil asimilat unei calamitati naturale in agricultura, precum si un moratoriu in contractele de credit sau leasing ale producatorilor agricoli pentru o perioada de pana la 31 decembrie 2024,…

- Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania si-a exprimat ingrijorarea, vineri, cu privire la scaderea bugetului alocat decontarii serviciilor pe care le presteaza, in contextul in care Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana in privinta sanatatii orale. Colegiul Medicilor Stomatologi…

- Continua controversa privind banii cash! Din luna iunie vor intra in vigoare noi reglementari in ceea ce privește plațile. Toți comercianții trebuie sa accepte plata cu cardul, dar plațile cash nu vor fi interzise. Totodata, plata salariilor in numerar nu va fi interzisa. Totul in contextul in care…