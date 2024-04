Guvernul discută despre plata pensiilor înainte de Paște Se vor primi pensiile inainte de Paște! Guvernul va discuta, in ședința de astazi, hotararea privind plata pensiilor inainte de Paște. Circa 2,4 milioane de pensii vor fi platite prin cont bancar și tot atatea prin poșta. Ministerul Muncii avea probleme in a plati mai devreme pensiile pe card, din cauza unei convenții cu bancile. De aceea, este necesara o hotarare de guvern. In mod normal, pensionarii care incaseaza pensia pe card o primeau in jurul datei de 12 a fiecarui luni. „Prin prezentul proiect de act normativ se propune devansarea plaților cu pensii și alte drepturi prevazute de legi cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

