”Grupul Bancii Europene de Investitii (BEI) anunta ca Marius Cara o inlocuieste pe Lara Tassan Zanin in calitate de reprezentant rezident al Grupului BEI in Romania”, anunta BEI. Cara a fost prezentat partenerilor romani in calitatea sa de Sef al biroului Grupului BEI din Romania cu ocazia vizitei presedintei BEI Nadia Calvino la Bucuresti in data de 8 martie. El preia responsabilitatile indeplinite pana acum de Lara Tassan Zanin dupa un mandat de peste cinci ani. Preluarea responsabilitatilor a inceput pe 1 martie, iar Marius Cara se va stabili permanent la Bucuresti in luna mai a acestui an.…