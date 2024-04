Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Malini vrea sa obțina in urmatoarea perioada statutul de stațiune turistica de interes național. In momentul de fața Maliniul este stațiune turistica de interes local, primarul acestei comune, Petru Nistor, declarand ca iși dorește ca in urmatorul mandat sa se finalizeze procedurile pentru ...

- ADID Timiș a depus doua proiecte in cadrul acestui Program, unul pentru Timișoara și unul pentru 46 de localitați din județ, respectiv: Ciacova, Deta, Faget, Gataia, Jimbolia, Sannicolau Mare, Balinț, Banloc, Becicherecu Mic, Bethausen, Barna, Cenad, Checea, Coșteiu, Criciova, Denta, Dudeștii Noi, Dumbravița,…

- Recent, Clubul Presei de Turism FIJET Romania a desemnat cele 10 destinații care alcatuiesc topul celor mai frumoase locuri de la noi din țara. Iata cum arata stațiunea care a fost desemnata destinația turistica a anului 2024.

- Romania are o noua stațiune de interes național, zona turistica a municipiului Baia Mare, jud. Maramureș, iar alte 14 sunt stațiuni turistice de interes local. Saptamana trecuta, Guvernul Romaniei, la propunerea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a aprobat hotararea. Cele 14 stațiuni…

- Baia Mare a devenit, oficial, stațiune turistica de interes național, prin Hotarare de Guvern. Acest lucru va aduce o serie de beneficii pentru economia orașului, printre care accesarea unor fonduri europene, insa problemele de mediu sunt istorice și inca nerezolvate.

- Guvernul a aprobat, vineri, in sedinta, o Hotarare pentru aprobarea atestarii unor localitati sau parti din localitati ca statiuni turistice de interes national si local, precum si modificarea si completarea HG nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice.…

- Guvernul Romaniei a adoptat, astazi, o hotarare prin care s-a aprobat atestarea ca stațiuni turistice de interes local a altor 13 localitați sau parți de localitați din Romania, printre acestea numarandu-se și orașul Broșteni. De precizat ca Broșteniul a fost declarat oraș in urma unui recensamant organizat…

- Orașul Broșteni a fost atestat ca stațiune turistica de interes local. Declararea acestui statut pentru orașul Broșteni s-a facut printr-o hotarare adoptata vineri de Guvernul Romaniei, prin care s-a aprobat atestarea ca stațiuni turistice de interes local a 13 localitați sau parți de localitați ...