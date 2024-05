Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat tranzactia dintre Agrofert din Cehia, detinut de fostul premier ceh Andrej Babis, si traderul de cereale East Grain din judetul Cluj, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, relateaza Ziarul Financiar.

- Comisia Europeana a aprobat, luni, pentru compania TAROM, un ajutor de restructurare in valoare de pana la 95,3 milioane euro (473,69 milioane lei), in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. ”Ajutorul de restructurare acordat de Romania…

- Presa din Grecia vorbește despre afacerea in care vrea sa investeasca Romania! Țara noastra se pare ca ar vrea sa se implice prin Transgaz in platforma plutitoare de gaze naturale lichefiate de la Alexandroupoli. Afacerea de miliarde de euro in care vrea sa investeasca Romania in Grecia Așadar, se pare…

- Politica de coeziune se remarca drept una dintre cele mai importante și complexe politici din cadrul Uniunii Europene, avand ca obiectiv principal reducerea disparitaților economice, sociale și teritoriale intre diferitele regiuni ale statelor membre. Toate cele 16 programe ulterioare din cadrul Acordului…

- Veste incurajatoare pentru mediul de afaceri din Romania. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat ca sunt disponibile fonduri in valoare de 400 de milioane de euro pentru IMM-uri prin intermediul unei noi linii de finanțare. Aceasta inițiativa vine in cadrul unei noi…

- Antreprenorii IMM din Romania vor putea obține granturi printr-un nou program Startup Nation 2024, cu un buget de 400 de milioane de euro, din fonduri europene, aprobat de Comisia Europeana, a declarat, sambata, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu.