- Noua oameni au murit - opt adulti si un copil - si cateva zeci au fost raniti miercuri seara dupa ce o parte din scena s-a prabusit din cauza vantului puternic in timpul unui miting al unui candidat la presedintia tarii, Jorge Alvarez Maynez, in nordul Mexicului, a anuntat guvernatorul statului Nuevo…

- Un primar din Gorj se afla in centrul unui scandal, dupa ce ar fi lovit cu mașina o tanara care susține partidul AUR. Caz halucinant in Gorj, unde un primar ar fi lovit cu mașina o tanara care susține un partid advers. Incidentul a avut loc in comuna Stejari, condusa de primarul Partidului Social Democrat…

- Cel puțin 10 persoane au murit intr-un incendiu provocat de explozia unei butelii de gaz intr-un restaurant din capitala Libanului, Beirut, au informat ministrul de Interne si serviciul de pompieri. ????????????BREAKING: #LEBANON #BEIRUT LEBANON EXPLOSION AT A RESTAURANT IN BEIRUT DUE TO GAS LEAK At…

- Zeci de tornade au lovit vineri statele Nebraska și Iowa din centrul SUA, lasand in urma cel puțin trei raniți și pagube importante, relateaza CNN și AFP, citate de Agerpres. Serviciul Național de Meteorologie a primit peste 60 de rapoarte referitoare la tornade in cel puțin cinci state, pana vineri…

- Ierusalimul este in alerta maxima, dupa ce doi indivizi au intrat cu mașina peste credincioși, apropierea sinagogii Romema, in timpul „indepartarii drojdiei” de Paștele evreiesc. Atacatorii au fugit, iar poliția a gasit in vehiculul abandonat un topor și un pistol-mitraliera Carlo, relateaza Yedioth…

- Patru oameni au murit si alti cel puțin opt au fost raniti duminica in Ungaria, dupa ce un vehicul care participa la un raliu a iesit de pe traseu si a intrat in spectatori, au anuntat autoritatile. Accidentul s-a produs intre orasele Labatlan si Bajot din regiunea Komarom Esztergom (nord). Reuters…

- Peste 60 de persoane au fost ucise in atacul terorist de la Crocus City Hall, revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS), a anuntat Comitetul de Anchete al Federatiei Ruse, principala institutie de investigatii a tarii. Numarul victimelor ar putea creste, avertizeaza Comitetul, citat de TASS. …

- Cel puțin 40 persoane au fost ucise și 100 ranite in incidentul armat care a avut loc, vineri, la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei, relateaza agenția rusa de presa de stat TASS. Kievul denunța „o provocare conștienta a serviciilor speciale rusești”. „Evenimentele de la Moscova…