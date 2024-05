Stiri pe aceeasi tema

- Decizie surprinzatoare a unuia dintre cei mai controversați politicieni din Romania! Gheorghe Falca, fost primar al Aradului, acum europarlamentar PNL, a anunțat ca intra in... The post Mutare suspecta in fotbal: Europarlamentarul PNL, Gheorghe Falca, este noul acționar al CFR Cluj appeared first on…

- Decizie surprinzatoare a unuia dintre cei mai controversați politicieni din Romania! Gheorghe Falca, fost primar al Aradului, acum europarlamentar PNL, a anunțat ca intra in acționariatul celei mai titrate echipe din Romania in ultimul deceniu, CFR Cluj.

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Forumului Judecatorilor din Romania, care solicita ca faptele de corupție ale magistraților sa ramana sub competența DNA, așa cum era pana in 2018. CJUE a stabilit ca nu exista nicio norma europeana care sa impiedice organizațiile neguvernamentale…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat tranzactia prin care Agrofert din Cehia, detinut de fostul premier ceh Andrej Babis, preia pachetul majoritar de la traderul de cereale East Grain din judetul Cluj, potrivit unui comunicat al CE. „CE a aprobat, in temeiul Regulamentului UE privind fuziunile economice,…

- Alerta meteo in mai multe județe din Romania! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis avertizari nowcasting de tip Cod galben pentru mai multe zone, in special din județele Cluj, Salaj, Gorj, Valcea și Alba. Conform informațiilor furnizate de ANM, duminica dupa-amiaza, mai multe localitați…

- Europarlamentarul PNL/PPE Gheorghe Falca a avut o luare de poziție publica prin care a cerut ca Romania și Bulgaria sa aiba drepturi depline in Spațiul Schengen. Gheorghe Falca a cerut Parlamentului European drepturi depline in spațiul Schengen pentru Romania și Bulgaria, cel tarziu pana la jumatatea…

- Premierul Marcel Ciolacu a recunoscut ca ii este jena sa mai vorbeasca despre spitalele regionale, dupa ce atația politicieni și-au facut campanie pe acest subiect, insa spune ca de data aceasta sunt bani, iar lucrarile chiar vor incepe. Așadar se pare ca Romania chiar va avea spitale noi, dupa zeci…

- Dupa o lunga batalie juridica de 13 ani, Tribunalul Maramureș a emis o decizie definitiva in data de 14 februarie, obligand Primaria Baia Mare sa demoleze zidul de segregare ridicat in 2011, care separa populația roma de restul comunitații. Procesul a fost inițiat in 2020 de catre fotograful și activistul…