Un gigant auto anunță deschiderea celui de-al doilea centru din România Un gigant in industria auto va incepe construcția celui de-al doilea centru din Romania, a anunțat compania, specificand ca acesta va include și un showroom extins pe o suprafața de peste 600 de metri patrați. Porsche deruleaza o investiție semnificativa in Cluj, unde va ridica al doilea centru al marcii in Romania. Proiectul arhitectural al

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Porsche deruleaza o investiție de proporții la Cluj, unde va demara construcția celui de-al doilea Centru din Romania al marcii. In prezent, proiectul arhitectural al noului spațiu este aprobat, iar construcția se afla in proces de autorizare.

