Piața imobiliară din România a explodat. Apartamente la prețuri astronomice Prețurile apartamentelor continua sa creasca in București și in marile orașe, iar aceasta tendința nu pare sa fie o problema deoarece proprietarii reușesc sa vanda locuințele lor indiferent de prețurile solicitate. Prețuri mari pentru apartamente cu suprafața redusa Chiar daca nu ajung la nivelul din Cluj sau din Occident, prețurile apartamentelor din București depașesc adesea […] The post Piața imobiliara din Romania a explodat. Apartamente la prețuri astronomice appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa concedierile masive de la Amber Studio, din București, din noiembrie anul trecut, cele de la NNT Data, au urmat concedierile de la Gameloft, companie franceza de jocuri pe calculator, care a inchis biroul sau din Cluj, dand afara 136 de angajați. Recentele concedieri de la Gameloft nu sunt singurele…

- Preturile apartamentelor din orasele mari a continuat sa creasca in acest an si au ajuns in unele cazuri la valori record, cu majorari an la an de 18% in Brasov, 11% in Bucuresti, 10% in Cluj sau 8,7% in Timisoara, arata o analiza imobiliare.ro, scrie Ziarul Financiar.

- Preturile apartamentelor din orasele mari au continuat sa creasca in 2024, ajungand in unele cazuri la valori record, cu majorari an la an de 18 la suta. Prețurile cresc continuu in Brasov, 11 la suta, in Bucuresti, 10 la suta, in Cluj sau 8,7 la suta, in Timisoara, arata o analiza imobiliare.ro. In…

- Brașovul ramane fruntaș la creșterea prețurilor apartamentelor vechi , in timp ce Sibiu și București sunt orașele cu cea mai mare creștere a prețurilor apartamentelor noi. Prețurile apartamentelor de vanzare – vechi și noi – au inregistrat o creștere de 14% in luna mai 2024, comparativ cu luna mai a…

- Numarul locuintelor vandute in Bucuresti a crescut in primul trimestru al anului cu 18% fata de aceeasi perioada din 2023, in timp ce la nivel național cererea s-a majorat cu 19%, potrivit companiei de consultanta imobiliara Colliers.

- Piața imobiliara din București a fost zguduita de un fenomen surprinzator in acest an, intr-o perioada in care mulți se așteptau la o stabilizare sau chiar la o scadere a prețurilor locuințelor. Un cartier aparent obișnuit din Capitala a devenit subit punctul fierbinte al tranzacțiilor imobiliare, inregistrand…

- In 2024, piața imobiliara din București a suferit transformari semnificative. Conform analizelor specialiștilor, un anumit cartier din capitala a inregistrat o creștere brusca a prețurilor apartamentelor.

- In luna martie a acestui an, prețurile apartamentelor de vanzare au inregistrat o creștere de 11% comparativ cu luna martie a anului trecut. Prețul solicitat pe metru patrat pentru apartamentele noi de vanzare a crescut cu 13% in luna martie 2024 vs. martie 2023, in timp ce prețul apartamentelor…