Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a aprobat tranzactia prin care Agrofert din Cehia, detinut de fostul premier ceh Andrej Babis, preia pachetul majoritar de la traderul de cereale East Grain din judetul Cluj, potrivit unui comunicat al CE. „CE a aprobat, in temeiul Regulamentului UE privind fuziunile economice,…

- Comisia Europeana a aprobat tranzacția dintre Agrofert, companie ceha deținuta de fostul premier Andrej Babis, și traderul de cereale East Grain din județul Cluj, conform unui comunicat oficial al Comisiei.

- Comisia Europeana a aprobat tranzactia dintre Agrofert din Cehia, detinut de fostul premier ceh Andrej Babis, si traderul de cereale East Grain din judetul Cluj, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, relateaza Ziarul Financiar.

- Simion a facut propunerea la Conferinta Internationala "Make Europe Great Again" organizata de AUR, care a avut loc, sambata si duminica, la Palatul Parlamentului."Au fost zile interesante, sper ca ati avut experiente frumoase la Bucuresti. Eu am intalnit foarte multi prieteni, mi-am facut alti prieteni.…

- Simion a facut propunerea la Conferinta Internationala "Make Europe Great Again" organizata de AUR, care a avut loc, sambata si duminica, la Palatul Parlamentului."Au fost zile interesante, sper ca ati avut experiente frumoase la Bucuresti. Eu am intalnit foarte multi prieteni, mi-am facut alti prieteni.…

- Simion a facut propunerea la Conferinta Internationala "Make Europe Great Again" organizata de AUR, care a avut loc, sambata si duminica, la Palatul Parlamentului."Au fost zile interesante, sper ca ati avut experiente frumoase la Bucuresti. Eu am intalnit foarte multi prieteni, mi-am facut alti prieteni.…

- Uniunea Europeana se pregateste sa introduca taxe vamale la importurile de cereale din Rusia si Belarus, in ideea de a-i linisti pe fermieri si unele state membre, informeaza Financial Times . Bruxelles-ul s-a opus mult timp presiunilor venite din Polonia si tarile baltice vizand restrictionarea importurilor…

- Județul Bacau a fost selectat ca unic partener roman in cadrul rețelei de orașe și regiuni International Urban and Regional Cooperation (IURC) de catre Comisia Europeana, conform declarației președintelui Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea. Aceasta selectare vine in urma aprobarii proiectului…