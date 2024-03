Uniunea Europeană va introduce taxe vamale la importurile de cereale din Rusia şi Belarus Uniunea Europeana se pregateste sa introduca taxe vamale la importurile de cereale din Rusia si Belarus, in ideea de a-i linisti pe fermieri si unele state membre, informeaza Financial Times . Bruxelles-ul s-a opus mult timp presiunilor venite din Polonia si tarile baltice vizand restrictionarea importurilor de cereale din Rusia si Belarus, sustinand ca o astfel de masura ar putea perturba pietele alimentare mondiale si ar afecta tarile in curs de dezvoltare. Cu toate acestea, sursele citate de Financial Times sustin ca in zilele urmatoare Comisia Europeana va anunta introducerea unei taxe vamale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

