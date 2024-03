UE va impune tarife la importurile de cereale rusești Taxa pentru cerealele rusești! Uniunea Europeana se pregatește sa impuna tarife pentru cerealele provenite din Rusia și Belarus, relateaza Financial Times . Se așteapta ca in urmatoarele zile Comisia Europeana sa impuna o taxa de 81 de lire sterline pe tona pentru cerealele din Rusia și Belarus, precizeaza FT, citand persoane familiarizate cu aceste planuri. De asemenea, vor fi impuse tarife de 50% pentru semințele oleaginoase. Masura anunțata vine in contextul in care fermierii din Polonia, Ungaria și Slovacia, toate membre ale UE, solicita modificarea restricțiilor impuse de planul Green Deal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se pregateste sa introduca taxe vamale la importurile de cereale din Rusia si Belarus, in ideea de a-i linisti pe fermieri si unele state membre, informeaza Financial Times . Bruxelles-ul s-a opus mult timp presiunilor venite din Polonia si tarile baltice vizand restrictionarea importurilor…

- Uniunea Europeana sa pregateste sa introduca taxe vamale la importurile de cereale din Rusia si Belarus, in ideea de a-i linisti pe fermieri si unele state membre, informeaza Financial Times citand surse din apropierea acestui dosar. Bruxelles-ul s-a opus mult timp presiunilor venite din Polonia si…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca pot crește timpii de așteptare la frontiera Poloniei cu Ucraina, Slovacia și Lituania. Premierul polonez Donald Tusk nu a exclus o inchidere temporara a frontierei pentru schimburile de marfuri cu Ucraina. Polonia este marcata de manifestațiile masive ale agricultorilor…

- Polonia se afla nu numai in pragul unei noi blocade la frontiera cu Ucraina, ci și in epicentrul unei revolte a fermierilor la nivel continental. In contextul in care fermierii polonezi au manifestat din nou impotriva normelor UE care favorizeaza importurile de alimente din Ucraina, premierul Donald…

- Mai multe state din estul Uniunii Europene, inclusiv Romania, cer Comisiei Europene sa impuna taxe de import pentru cerealele din Ucraina, invocand concurenta neloiala, a declarat luni Ministerul Agriculturii din Ungaria, potrivit Reuters. Ministerul de la Budapesta a precizat ca ministrii agriculturii…

- Ministerul de la Budapesta a precizat ca ministrii agriculturii din Bulgaria, Polonia, Ungaria, Romania si Slovacia au trimis o scrisoare Comisiei Europene prin care solicita aceste masuri, motivand ca produsele agricole mai ieftine din Ucraina le afecteaza pietele de export. Cei cinci semnatari ai…

- Cinci state membre UE din Europa de Est, printre care si Romania, cer Comisiei Europene sa introduca taxe de import pentru cerealele din Ucraina, citand concurenta incorecta creata de aceste cereale, a anuntat luni Ministerul ungar al Agriculturii, transmite Reuters. Intr-un comunicat de presa, Ministerul…

- Fermierii, care cer un acord scris cu guvernul, isi suspendasera protestul la punctul de trecere din sud-estul Poloniei pe 24 decembrie, dupa o intalnire cu ministrul agriculturii, Czeslaw Siekierski. Liderul protestului, Roman Kondrow, a declarat ca fermierii sunt multumiti de discutiile pe care le-au…