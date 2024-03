Dezvăluiri. UE, taxe pe cerealele din Rusia şi Belarus, ca să-i liniștească pe fermieri Uniunea Europeana sa pregateste sa introduca taxe vamale la importurile de cereale din Rusia si Belarus, in ideea de a-i linisti pe fermieri si unele state membre, informeaza Financial Times citand surse din apropierea acestui dosar. Bruxelles-ul s-a opus mult timp presiunilor venite din Polonia si tarile baltice vizand restrictionarea importurilor de cereale din Rusia si Belarus, sustinand ca o astfel de masura ar putea perturba pietele alimentare mondiale si ar afecta tarile in curs de dezvoltare. Insa sursele citate de Financial Times sustin ca in zilele urmatoare Comisia Europeana va anunta… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

