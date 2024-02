Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat sambata presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina, informeaza Reuters. ‘Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala… Sunt o transatlanticista convinsa dar, in acelasi timp, trebuie sa construim o Europa puternica si ele merge mana in mana’, a declarat von der Leyen intr-un panel la Conferinta de securitate de la Munchen. Ea a spus ca propunerea urmareste sa mareasca cheltuielile pentru aparare,…