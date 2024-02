UE va deschide un birou de apărare la Kiev In cadrul Summitului pentru Securitate de la Munchen, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a facut anunțuri importante privind consolidarea capacitaților de aparare ale Uniunii Europene. Printre acestea, se numara prezentarea, in urmatoarele trei saptamani, a unui proiect ambițios destinat industriei de aparare comune a UE, precum și crearea unui nou portofoliu pentru un comisar european specializat pe Aparare. Totodata, un punct de interes major este deschiderea unui birou de inovare in domeniul apararii la Kiev, o masura care semnaleaza dorința UE de a colabora mai strans cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

