- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat sambata presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina, informeaza Reuters, preluat de Agerpres.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri seara, la Paris, un acord bilateral de securitate menit sa garanteze un sprijin civil si militar pe termen lung pentru Ucraina in plin razboi cu Rusia, relateaza AFP. Potrivit acordului, Franta se angajeaza…

- Comisia Europeana elaboreaza o strategie pentru dezvoltarea industriei de aparare și va crește producția de arme. Acest lucru a fost declarat de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Financial Times. Potrivit acesteia, Bruxelles-ul ar trebui sa incurajeze…

- Deși au apelat de mai multe ori și la șeful statului, fermierii romani nu au reușit pana acum sa smulga o declarație sau macar o simpla postare pe Facebook care sa le arate ca Iohannis ii observa. Președintele este singurul care poate discuta fața in fața cu oficialii europeni, dar a ales sa fie complet…

- Fostul presedinte american Donald Trump a spus, in cadrul unui interviu pentru Fox News, ca angajamentul sau fata de NATO va depinde de modul in care europenii vor trata Statele Unite, relateaza joi Reuters. Declarația vine dupa ce miercuri a ieșit la iveala o discuție pe care a avut-o cu președinta…