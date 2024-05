Stiri pe aceeasi tema

- Joldes Petru, performanța remarcabila la Concursul Național de Lectura și Interpretare „Ionel Teodoreanu”: Elevul de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia a obținut mențiune, faza naționala Joldes Petru, performanța remarcabila la Concursul Național de Lectura și Interpretare „Ionel Teodoreanu”:…

- Eduard Pițu, elev in clasa a VIII-a C, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia a obținut, pentru al treilea an consecutiv, rezultate excepționale, atat la faza naționala a Olimpiadei de matematica, cat și la Olimpiada de fizica, reușind sa urce din nou pe podium alaturi de cei mai buni elevi din…

- Elisa Jeler, eleva in clasa a VI-a B, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia, a participat recent la etapa județeana a Olimpiadei de religie, cultul baptist, unde a obținut locul I, reușind sa se califice la faza naționala. Acest rezultat remarcabil a fost obținut datorita interesului deosebit…

- Elisa Jeler, eleva in clasa a VI-a B, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia, a participat recent la etapa județeana a Olimpiadei de religie, cultul baptist, unde a obținut locul I, reușind sa se califice la faza naționala. Acest rezultat remarcabil a fost obținut datorita interesului deosebit…

- Eleva a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia, calificata la faza naționala a Olimpiadei de religie, cultul baptist Elisa Jeler, eleva in clasa a VI-a B, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia, a participat recent la etapa județeana a Olimpiadei de religie, cultul baptist, unde a obținut…

- Performanța extraordinara pentru o eleva de la Școala Gimnaziala “ Mihai Eminescu “ din Alba Iulia: A obținut locul doi Performanța extraordinara pentru o eleva de la Școala Gimnaziala “ Mihai Eminescu “ din Alba Iulia: A obținut locul doi la Concursul Intejudețean de Matematica „Pitagora” Eleva Sinea…

- Danadi Petre, eleva la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia a obținut rezultate deosebite la o competiție desfașurata in weekend-ul care abia s-a incheiat. Danadi este eleva in clasa a VI-a la Școala Gimnaziala ”Avram Iancu” din Alba Iulia, iar la competiția Zrenjanin Open a obținut premiul…

- Vlad Paștiu, elev in clasa a VIII-a C, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia, a participat recent la etapa județeana a Olimpiadei de istorie, unde a obținut locul al II-lea, reușind sa se califice la faza naționala. Aceasta performanța extraordinara se datoreaza, in primul rand, pasiunii pentru…