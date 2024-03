Stiri pe aceeasi tema

- In curand, fermierii mici și mijlocii vor avea acces la o noua sursa de finanțare prin intermediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, sub denumirea „Un tractor pe ferma”. Potrivit declarațiilor ministrului Florin Barbu, aceasta inițiativa va sprijini achiziționarea de utilaje agricole…

- Contrabanda cu cereale trebuie tratata ca orice alta incalcare a legii și pedepsita conform legislației romanești, spune ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care le cere autoritaților de control sa-și faca treaba. Ministrul Barbu ii indeamna pe fermieri sa sesizeze autoritațile in caz ca au banuieli…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu , a fost in Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde a pus pe masa mandatul primit de la fermierii romani. Intr-o declarație puternica și ferma, ministrul Agriculturii, Florin Barbu , a avertizat ca este timpul ca autoritațile europene sa ofere sprijin fermierilor…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, i-a asigurat, luni, pe fermierii din judetul Mures ca in acest an nu vor intampina dificultati si ca toate aspectele asumate in urma negocierilor cu colegii lor se regasesc in Monitorul Oficial, iar unele vor fi reglementate in perioada urmatoare,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a declarat, luni, la Targu Mures, in cadrul unei discutii cu fermierii, ca vor fi pregatite doua ordonante de urgenta in baza carora fermierii romani vor avea posibilitatea sa acceseze doua tipuri de credite cu dobanzi avantajoase.Vor fi doua…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ca fermierii care protesteaza in strada nu sunt fermieri, „sunt instigatori și protestatari”. „Nu sunt fermieri ai Romaniei, sunt protestatari. Nu sunt fermieri. Vreau sa fac un apel asupra ministerului pentru ca in anul 2024 agricultura din Romania sa…

- ”Inca de sambata am avut o intalnire cu fermierii din zona Afumati, s-a incheiat un proces-verbal prin care am aprobat doua ordonante foarte importante pentru fermieri, saptamana aceasta vor intra in Guvernul Romaniei: pe de o parte, asimilarea categoriei B cu TR si B1 cu TR1 si toate utilajele sa fie…

- „In 2024, este pentru prima data cand agricultura are 2% din PIB, in Romania. Vorbim despre plați foarte importante pentru fermieri. Inclusiv fermierii care au participat la dialogul pe care l-am avut la Ministerul Agriculturii au spus in conferința de presa ca, din momentul acela, cu Ministerul Agriculturii…