Stiri pe aceeasi tema

- Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. Asociația Grupul…

- Guvernul a adoptat, miercuri, hotararea privind metodologia de stabilire a preturilor cu privire la despagubirile acordate proprietarilor de animale pentru pagube suferite ca urmare a masurilor impuse cu ocazia confirmarii pestei porcine africane si a compensatiilor financiare pentru cheltuielile suplimentare…

- Conform comunicatului de presa al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, actul normativ vizeaza acordarea unor ajutoare de stat pe baza unei scheme de sustinere financiara, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, avand ca obiective: a) asigurarea unui grant financiar,…

- Invitat in studioul Puterea Știrilor, Florin Barbu, ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, le-a mulțumit fermierilor ca au protestat și a declarat ca protestele acestora chiar l-au ajutat. Ministrul Barbu a declarat și ca „aproape jumatate din ordonanțe nu erau de natura Ministerului Agriculturii”,…

- Guvernul a aprobat deja hotararea prin care isi respecta parte din promisiunile facute fermierilor care au protestat in ultima perioada. Actul normativ vizeaza creșterea accesului la finanțare pentru fermieri, prin instituirea unei scheme de ajutor de stat „Creditul Fermierului”, prin care MADR acorda…

- Guvernul a aprobat joi o serie de masuri care sa vina in sprijinul fermierilor. Este vorba de creditare cu dobanzi mai mici și de subvenționarea electricitații. Saptamana viitoare vor fi adoptate și alte hotarari pentru legumicultori și apicultori – a spus ministrul agriculturii, Florin Barbu. In ședința…

- Economie Ajutor de stat pentru creșterea animalelor / Sprijinul, sub forma de servicii subvenționate februarie 2, 2024 10:28 MADR a postat in transparența decizionala un proiect de hotarare de Guvern privind aprobarea sumei alocate schemei de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor pentru…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, i a asigurat, luni, pe fermierii din judetul Mures ca in acest an nu vor intampina dificultati si ca toate aspectele asumate in urma negocierilor cu colegii lor se regasesc in Monitorul Oficial, iar unele vor fi reglementate in perioada urmatoare.Stiu…