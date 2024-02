Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca protestul fermierilor de la Targu Mureș, cu care a avut discuții, luni, se suspenda. „Au ințeles ca eu nu vreau decat sa ii ajut și sa lucram impreuna pentru a dezvolta agricultura și procesarea romaneasca!”. Ministrul Barbu a fost prezent astazi la…

- Intalnire importanta la Tg.Mureș: Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a oferit soluții fermierilor și procesatorilorPeste 70 de fermieri au participat luni, in Sala Mare a Palatului Administrativ din Targu Mureș, la o intalnire cu ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, care…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a declarat, luni, la Targu Mures, in cadrul unei discutii cu fermierii, ca vor fi pregatite doua ordonante de urgenta in baza carora fermierii romani vor avea posibilitatea sa acceseze doua tipuri de credite cu dobanzi avantajoase.Vor fi doua…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a platit pana in prezent 95% dintre fermierii romani, iar cei 5% care mai sunt de platit se afla in proceduri de control si verificare, a declarat, sambata trecuta, ministrul Agriculturii, Florin Barbu. El a mentionat ca suma rambursata deja…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu a anunțat ce scheme de ajutor de stat, ce ajutoare de minimis și ce subvenții se vor acorda producatorilor agricoli anul viitor, aceste masuri de sprijin fiind „prinse” cu finanțare in bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale pe 2024. Șeful de la Agricultura…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, anunța pentru fermieri o subvenție de 100 de euro pe hectar pentru culturile de toamna din anul 2022, suma alocata din bugetul pe anul 2024. „Vom plati pentru cele 3 milioane de hectare din Romania 100 euro subvenție directa catre fermieri,…

- Fermierii vor primi anul viitor un sprijin direct de 100 de euro pe fiecare hectar pentru culturile de toamna din anul 2022, banii necesari fiind alocati in bugetul pe anul 2024, a anuntat luni ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. „Avem in cadrul Ministerului Agriculturii in bugetul…