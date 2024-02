Comasarea alegerilor. Cu ce mandat merge PSD la negocierile din coaliție Comasarea alegerilor. Invitat miercuri in emisiunea Puterea Știrilor, Lucian Romașcanu, purtatorul de cuvant al PSD, a anunțat cu ce mandat vor merge social-democrațiile la negocierile de vineri privind comasarea alegerilor din acest an. „Vom merge la discuțiile de vineri cu un mandat clar: negocierea și anunțarea unui calendar electoral pentru tot anul 2024, cu negocierile politice implicite, ca trebuie sa și dai, trebuie sa și primești. Asta se va discuta in coaliție, acesta este mandatul foarte larg, foarte deschis, foarte echilibrat și cinstit fața de romani. Se va discuta un calendar, nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invitat marți in emisiunea Puterea Știrilor, fostul ministru al Transporturilor, Lucian Șova, l-a criticat dur pe actualul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, dupa ultimele declarații privind lucrarile la Autostrada A7. Lucian Șova susține ca ministrul Sorin Grindeanu „iși risipește timpul…

- „Mi-aș dori ca președintele Marcel Ciolacu sa fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale din acest an”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu. Invitat la Puterea Știrilor, Caciu a susținut ca „Marcel Ciolacu este cel mai bun om de politica și de administrație”.…

- Invitat luni in emisiunea Puterea Știrilor, Anatol Șalaru, fost ministru al Apararii in Republica Moldova in 2015-2016, a explicat cat rau au facut Romaniei declarațiile lui Claudiu Tarziu privind preluarea unor teritorii din Ucraina cu riscul de a ieși din NATO. „Rusia a folosit foarte mult acest lucru…

- Comasarea alegerilor din 2024 are numeroase beneficii și poate motiva cetațeni sa se prezinte la urne. Reprezentativitatea este fundamentala pentru un proces democratic, iar comasarea s-ar dovedi esențiala in acest caz. Organizarea a 4 tipuri de alegeri in 2024, chiar 5 pentru ca alegerile prezidențiale…

- Comasarea alegerilor este un test important pentru clasa politica. Mai sunt doar cateva luni pana la prima zi de vot, iar romanii arata ca sunt de acord cu comasarea alegerilor in 2024. Aceasta decizie ar ajuta atat partidele, cat și votanții. 67% dintre romani sunt de acord cu comasarea alegerilor…

- Invitat miercuri in emisiunea Puterea Știrilor, Victor Chirila, ambasadorul Republicii Moldova in Romania, a declarat ca este nemulțumit de activitatea lui Voiatzis Panaiotis, Consulul Onorific al Republicii Moldova in Brașov, motiv pentru care a cerut un raport de activitate pentru a lua o decizie…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni despre varianta comasarii alegerilor europarlamentare si locale ca vor discuta in partid si in coalitie si nu vom lua niciodata decizii decat asumate, nu pe surse.

- In cercurile politice, cei de la PNL au venit cu un nou scenariu privind comasarea alegerilor: europarlamentare + locale, ne-au precizat surse parlamentare din PNL.Citește aici scenariul propus de PNL Intr-o discuție cu apropiații din PSD, Marcel Ciolacu le-ar fi spus acestora ca nu se opune…