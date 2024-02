Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Lucian Romascanu, a declarat, joi, ca negocierile cu PNL privind comasarea alegerilor nu au produs deocamdata un rezultat si spera ca liberalii sa inteleaga decizia social-democratilor de a fi stabilit un calendar care sa cuprinda toate alegerile programate a se…

- Comasarea alegerilor. Invitat miercuri in emisiunea Puterea Știrilor, Lucian Romașcanu, purtatorul de cuvant al PSD, a anunțat cu ce mandat vor merge social-democrațiile la negocierile de vineri privind comasarea alegerilor din acest an. „Vom merge la discuțiile de vineri cu un mandat clar: negocierea…

- ”Consiliul National de duminica ar fi trebuit sa valideze o propunere din partea conducerii PNL in legatura cu calendarul de alegeri din acest an. Intrucat nu exista, deocamdata, o decizie in cadrul coalitiei, s-a reprogramat sau s-a amanat organizarea acestui Consiliu National la o data ulterioara.…

- Delegațiile conduse de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca nu au ajuns la un numitor comun privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. PSD si PNL nu au ajuns luni la un acord privind o comasare a alegerilor locale cu europarlamentare si parlamentare cu prezidentiale. O noua ședința a coaliției…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat, joi, ca o concluzie privind comasarea alegerilor ar putea fi trasa saptamana viitoare de coaliție. Liberalul susține ca partidul din care face parte si-ar dori sa ajunga cat mai curand la o decizie cu social-democrații.

- Intrebat despre declaratiile lui Dacian Ciolos cum ca PSD ar avea un interes in scandalul Rosia Montana, Lucian Romascanu a spus ca aceasta este o minciuna.”Este o minciuna, ca sa taiem elanul din prima. Domnul Ciolos a incheiat mandatul de prim-ministru cu titulatura de ministru zero, acum vedem ca…

- Ungaria considera ca UE ar trebui mai intii sa incheie un acord de parteneriat strategic pe 5-10 ani cu Ucraina și apoi sa decida daca aceasta țara poate fi admisa in comunitate. Declarația a fost facuta de premierul ungar Viktor Orban, in cadrul emisiunii matinale a postului de radio Kossuth. "Negocierile…