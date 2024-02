Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a transmis, vineri, ca inca nu s-a ajuns la o decizie in ceea ce privește organizarea alegerilor. El a subliniat ca nu se va rupe Coaliția și ca va merge pana la ultimele alegeri din acest an. „Aceasta Coaliție va merge pana in alegerile de la sfarșitul de an, parlamentare.…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat, vineri, ca inca nu s-a luat o decizie in coalitia de guvernare cu privire la comasarea alegerilor. Tudose a fost intrebat, la Digi 24, daca s-a luat o decizie in sedinta coalitiei cu privire la comasarea alegerilor. „Nu inca”, a raspuns el. „Sa nu credeti…

- Negocierile se poarta in legatura cu un pachet care sa prevada atat comasarea alegerilor cu o eventuala alianța pe termen lung intre cele 2 partide. O varianta ar fi comasarea alegerilor europarlamentare din iunie cu cele locale, dar sursele citate de Realitatea Plus au sugerat ca social-democrații…

- Comasarea alegerilor inca se joaca! Europarlamentar PSD: Argumentul financiar e o tampenie!Mihai Tudose afirma ca se discuta in continuare despre comasarea alegerilor, pentru ca ”lumea la un moment dat devine ostila la acest exercitiu democratic”: E spectacol. Inclusiv procesul educational, ca tot…

- Negocierile de astazi desfașurate in cadrul Coaliție pentru comasarea alegerilor, n-au avut prea mare succes. Exista totuși, dupa cate se pare, un punct agreat intre PSD și PNL cu privire la comasarea europarlamentarelor cu localele. Cum fiecare dintre cele doua tabere pun condiții legat de comasarea…

- Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a declarat in cadrul unui interviu, referitor la comasarea alegerilor, ca este o decizie de oportunitate, dar si ca alte noua tari organizeaza simultan alegeri europarlamentare cu alegeri locale.

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat miercuri, inainte de sedinta conducerii partidului, despre comasarea alegerilor, ca pentru prima data in partid vor discuta serios despre aceasta propunere care intr-adevar a venit in coalitie.Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a fost intrebat…

- PSD ar lua in calcul comasarea, anul viitor, a alegerilor locale cu primul tur al celor prezidențiale, arata surse din interiorul partidului. Conform surselor citate, conducerea PSD susține ca „e o varianta” comasarea localelor cu primul tur al alegerilor prezidențiale. Aceleași surse arata ca Mihai…