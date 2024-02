Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a transmis, vineri, ca inca nu s-a ajuns la o decizie in ceea ce privește organizarea alegerilor. El a subliniat ca nu se va rupe Coaliția și ca va merge pana la ultimele alegeri din acest an. „Aceasta Coaliție va merge pana in alegerile de la sfarșitul de an, parlamentare.…

- Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Mihai Tudose, susține ca in coaliția de guvernare exista impedimente tehnice in implementarea alegerilor comasate. Pe langa aspectele tehnice, Tudose arata ca o campanie facuta pe timpul verii nu este una normala pentru ca ”nici tramvaiul nu merge”. ”Nu despre…

- In ședința PNL, oameni influenți din partid au cerut ruperea alianței cu Partidul Social Democrat, dupa blocajul negocierilor pe comasarea alegerilor. Vasile Blaga, europarlamentarul PNL, i-a cerut președintelui Nicolae Ciuca sa se ia o decizie tranșanta cu privire la comasarea alegerilor, arata stenograme…

- Fostul premier PSD Mihai Tudose considera ca Mircea Geoana a vrut „sa iasa in fața” prin recentele declarații privind o candidatura inependenta la prezidențiale, susținuta de PSD. Europarlamentarul a declarat ca fostul sau coleg are acum notorietate pentru ca este sinugul care s-a anunțat pentru o astfel…

- Liderii Coalitiei nu au ajuns la un acord privind comasarea alegerilor, astfel ca este posibil ca cele patru runde de alegeri sa aiba loc la termen. Liderii PSD și PNL nu a ajuns, luni, la un consens in ceea ce privește stabilirea calendarului pentru alegerile electorale din 2024. Marul discordiei care…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose sustine ca Mircea Geoana nu va reusi nici macar sa stranga semnaturile de sustinere pentru a candida la alegerile prezidentiale. ”Asa cum o joaca domnul Geoana acum, ”Eu sunt un asset, sunt o chestie din spuma si va fac o favoare ca as putea sa accept sa candidez pentru…

- Președintele Klaus Iohannis nu se opune planurilor coaliției PSD-PNL de comasare a unor alegeri. „Care cu care se pot comasa va elucida Guvernul și Coaliția de guvernare. Eu nu sunt impotriva unor comasari de alegeri”, a spus șeful statului. Președintele Klaus Iohannis a comentat subiectul comasarilor…