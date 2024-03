Stiri pe aceeasi tema

- Copresedinta partidului REPER Ramona Strugariu a sesizat Comisia Europeana, Comisia de la Venetia si Biroul pentru Institutiile Democratice si Drepturile Omului din cadrul OSCE despre abuzurile coalitiei PSD-PNL si restrangerea drepturilor electorale ale romanilor, cu mai putin de trei luni inainte…

- Scandalul comasarii alegerilor, care a adus coaliția PSD – PNL in pragul ruperii, ar fi fost tranșata intre liderii Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca. Convorbirea celor doi președinți ar fi avut loc duminica, in ziua in care era, de fapt, programata, o ședința a coaliției, arata Antena 3 CNN. Surse liberale…

- PNL și PSD se reunesc, duminica, intr-o ședința de coaliție, pentru a definitiva discuția despre o eventuala comasare a alegerilor. Asta, dupa ce negocierile de vineri au fost un esec, intrucat nu s-a ajuns la un acord comun. Este ultima șansa a alianței pentru a decide comasarea alegerilor. Cele doua…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a transmis, vineri, ca inca nu s-a ajuns la o decizie in ceea ce privește organizarea alegerilor. El a subliniat ca nu se va rupe Coaliția și ca va merge pana la ultimele alegeri din acest an. „Aceasta Coaliție va merge pana in alegerile de la sfarșitul de an, parlamentare.…

- In ședința PNL, oameni influenți din partid au cerut ruperea alianței cu Partidul Social Democrat, dupa blocajul negocierilor pe comasarea alegerilor. Vasile Blaga, europarlamentarul PNL, i-a cerut președintelui Nicolae Ciuca sa se ia o decizie tranșanta cu privire la comasarea alegerilor, arata stenograme…

- Liderii Coalitiei nu au ajuns la un acord privind comasarea alegerilor, astfel ca este posibil ca cele patru runde de alegeri sa aiba loc la termen. Liderii PSD și PNL nu a ajuns, luni, la un consens in ceea ce privește stabilirea calendarului pentru alegerile electorale din 2024. Marul discordiei care…

- Președintele Klaus Iohannis nu se opune planurilor coaliției PSD-PNL de comasare a unor alegeri. „Care cu care se pot comasa va elucida Guvernul și Coaliția de guvernare. Eu nu sunt impotriva unor comasari de alegeri”, a spus șeful statului. Președintele Klaus Iohannis a comentat subiectul comasarilor…