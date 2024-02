Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile se poarta in legatura cu un pachet care sa prevada atat comasarea alegerilor cu o eventuala alianța pe termen lung intre cele 2 partide. O varianta ar fi comasarea alegerilor europarlamentare din iunie cu cele locale, dar sursele citate de Realitatea Plus au sugerat ca social-democrații…

- Liberalii vor avea propriul candidat la prezidențiale, iar PSD și PNL „e benefic pentru un proces democratic” sa mearga separat la alegerile de anul acesta, a declarat președintele partidului, Nicolae Ciuca. Liderii coaliției de guvernare s-au intalnit luni dupa-amiaza pentru a stabili organizarea alegerilor…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose sustine ca Mircea Geoana nu va reusi nici macar sa stranga semnaturile de sustinere pentru a candida la alegerile prezidentiale. ”Asa cum o joaca domnul Geoana acum, ”Eu sunt un asset, sunt o chestie din spuma si va fac o favoare ca as putea sa accept sa candidez pentru…

- Președintele Klaus Iohannis nu se opune planurilor coaliției PSD-PNL de comasare a unor alegeri. „Care cu care se pot comasa va elucida Guvernul și Coaliția de guvernare. Eu nu sunt impotriva unor comasari de alegeri”, a spus șeful statului. Președintele Klaus Iohannis a comentat subiectul comasarilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, ca parinții vor putea ridica tichetele educaționale in valoare de 500 de lei, tichete care se folosesc pentru achiziția de rechizite și imbracaminte. De asemenea, se extinde programul ”Masa Calda” de la 450 de școli la 1.000 de școli. ”Avem proiecte importante…

- Un deputat membru al partidului Reper, condus de Dacian Cioloș, a inițiat un proiect de lege prin care este interzisa candidatura la principalele functii in stat, precum si participarea la ceremonii oficiale a demnitarilor sau functionarilor care au ocupat functii in conducerea Partidului Comunist Roman…

- Parlamentarii AUR au depus peste 20.000 de amendamente la legea bugetului de stat și amenința cu boicotarea votului daca nu se adopta majorarea salariilor profesorilor cu 40%. Liderul AUR a facut circ in Parlament și la dezbaterile de marți seara. Parlamentarii reiau, miercuri dimineața, dezbaterile…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca liderul AUR nu merita sa intre in turul doi in finala prezidențiala deoarece „nu se califica pentru ultima etapa in care romanii vor decie președintele țarii”. Președintele PSD considera ca simion nu merita sa ajunga pana in finala la prezidențiale. „Nu cred ca merita…