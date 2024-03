Stiri pe aceeasi tema

- Perdanți in chestiunea Schengen și chiar ridicoli, cum remarca presa, dupa balbaielile privind semnarea, miercuri seara, a manifestului electoral al Partidului Popular Mihai Tudose zice ca e loc de revanșa. Europarlamentarul PSD susține ca tranșarea chestiunii Schengen se va putea face intr-un Consiliu…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose susține ca tranșarea chestiunii Schengen intr-un Consiliu JAI ar fi marea capcana pe care o poate pregati Romania. Tudose arata ca in cazul in care Austria ar bloca Romania in Consiliul JAI, atunci i-am putea da in judecata și s-ar putea impune poprire pe activele…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a comentat declaratia lui Manfred Weber privind blocajul socialistilor austrieci pe Schengen. ”Nu era mai simplu sa spuna: noi vrem, da’ colegii nostri populari austrieci nu ne asculta… Ce sa zic… minunat de eficient Congresul PPE”, a spus Tudose intr-o postare, transmite…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose, unul dintre cei care negociaza condițiile de comasare cu PNL, a vorbit la Antena 3 despre candidatura lui Klaus Iohannis la șefia NATO. Tudose a subliniat ca nu exista o ințelegere interna, la nivelul coaliției PSD-PNL, cu privire la propunurea lui Iohannis, insa…

- Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov said on Thursday, removing borders between the three nations would go against EU legislation, and their governments have no intention of starting official discussions of a zone without border control because it would be illegal , according to Euractiv. Denkov…

- Fostul premier Dacian Ciolos, actual europarlamentar, afirma, miercuri seara, ca ”vestile triumfaliste” ale premierului Marcel Ciolacu despre intrarea in spatiul Schengen ar fi cu adevarat importante daca ar exista un acord cu Austria si pentru intrarea cu frontierele terestre, potrivit News.ro. ”Mi-as…

- Bulgaria has categorically rejected the request to accept more migrants on its territory in exchange for Austria lifting its veto on Schengen accession, Prime Minister Nikolai Denkov announced on Tuesday, according to Euractiv. News broke out over the weekend that Austria is reportedly proposing to ‘partially’…

- Austria may be willing to relax its veto on expanding the European Union’s passport-control-free Schengen zone to Romania and Bulgaria, proposing access for air travel to and from the two countries, according to Bloomberg. The government in Vienna had been the main impediment to an expansion as Chancellor Karl…