FT: Baza de date Schengen, pusă la dispoziţia Rusiei din Austria Directorul executiv fugar al Wirecard, Jan Marsalek, s-a folosit de functionari compromisi din serviciile de informatii ale Vienei pentru a spiona cetateni europeni, inclusiv prin baza de date Schengen, si a planuit spargeri si asasinate comise de echipe rusesti de elita. De asemenea, el a obtinut o masina de criptografie de ultima generatie a unui […] The post FT: Baza de date Schengen, pusa la dispozitia Rusiei din Austria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

