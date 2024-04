Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv fugar al Wirecard, Jan Marsalek, s-a folosit de functionari compromisi din serviciile de informatii ale Vienei pentru a spiona cetateni europeni, inclusiv prin baza de date Schengen, si a planui spargeri si asasinate comise de echipe rusesti de elita. De asemenea, el a obtinut o…

- Omul de afaceri austriac Jan Marsalek, 44 de ani, directorul executiv fugar al Wirecard, o companie germana de procesare a platilor, s-a folosit de functionari compromisi din serviciile de informatii ale Vienei pentru a spiona cetateni europeni, inclusiv prin baza de date Schengen, si a planui spargeri…

- Președintele Vladimir Putin așteapta ocazia de a restabili sfera de influența a Rusiei in Europa, iar obținerea de catre Donald Trump a unui nou mandat de președinte al Statelor Unite ar genera presiuni fara precedent asupra alianței occidentale, comenteaza cotidianul Financial Times. In momentul caderii…

- Uniunea Europeana si Ucraina si-au legat retelele electrice in martie 2022, la scurt timp dupa ce a inceput invazia Rusiei, permitand Ucrainei sa primeasca energie de urgenta din Europa daca atacurile militare ar provoca intreruperi. Rusia a intreprins vineri cel mai mare atac aerian asupra infrastructurii…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini s-a distantat luni de raspunsul critic al liderilor occidentali la victoria zdrobitoare a lui Vladimir Putin in alegerile prezidentiale din Rusia, afirmand ca verdictul alegatorilor trebuie acceptat, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Putin, care conduce Rusia…

- Razboaiele din Ucraina și Israel, datoriile guvernamentale și blocarea traficului maritim prin canalul Suez produc bulversari majore pe piețe, dar și in industriile occidentale. Astfel, cea mai mare putere economica din Europa, Germania, unde traiesc peste 800.000 de romani este lovita de o grava criza…

- La aproape doi ani de cand Rusia a invadat Ucraina, generali din mai multe state membre NATO sunt ingrijorați ca Moscova ar putea lansa rachete pentru a lovi adanc in spatele liniilor frontului, in incercarea de a elimina infrastructura civila și militara necesara pentru a susține efortul de razboi.Deși…

- Costel Alexe a declarat, marti, in cadrul evenimentului de prezentare a noului terminal, la care au fost prezenti presedintele Senatului Nicolae Ciuca, mai multi ministri liberali, dar si sefi de institutii, ca, dupa finalizarea acestei investitii, Iasiul are un nou aeroport. ”Iasiul da al doilea…