- Inainte de Consiliul Justiție și Afaceri Interne, de la Bruxelles, Catalin Predoiu a precizat ca „nu este deloc corect” sa avem o integrare parțiala in Schengen. Insa ministrul austriac de interne exclude discuțile privind aderarea Romaniei și Bulgariei și cu frontierele terestre la Schengen.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu anunța ca se lucreaza la un ghid deontologic care sa ridice standardele in ceea ce priveste conduita profesionala pentru toți angajații din sistem. Se vrea ca acest ghid sa reduca avalanșa de cazuri de polițiști scandalagii, batauși sau prinși beți la volan din…

- Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov said on Thursday, removing borders between the three nations would go against EU legislation, and their governments have no intention of starting official discussions of a zone without border control because it would be illegal , according to Euractiv. Denkov…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos afirma, in replica la publicarea deciziei admiterii partiale in spatiul Schengen, ca demnitatea Romaniei nu era obiect de negociere si ca „suntem tratati ca cetateni de mana a doua pentru ca aceasta este calitatea politicienilor nostri” din Consiliul UE, relateaza Agerpres.…

- Premierul bulgar Nikolai Denkov a afirmat luni ca negocierile aflate in desfasurare cu Austria inca nu au condus la un acord final cu privire la aderarea la spatiul Schengen și a respins posibilitatea ca Bulgaria sa accepte in mod exclusiv anumite reguli specifice. Denkov a facut referire la cererea…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, luni dimineața, dupa ședința PSD, despre anunțul facut de ministrul de Interne austriac cu privire la aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Ciolacu susține ca solicitarile Austriei nu sunt exagerate”și ca Romania trebuie sa iși intareasca frontierele, dand exemplu…