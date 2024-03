Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a comentat ironic declaratia lui Manfred Weber privind blocajul socialistilor austrieci privind admiterea Romaniei in spațiul Schengen. „Nu era mai simplu sa spuna: noi vrem, da’ colegii nostri populari austrieci nu ne asculta… Ce sa zic… minunat de eficient Congresul…

- Partidul cancelarului austriac Karl Nehammer, OVP, care participa la Congresul PPE de la București, nu va fi de acord cu manifestul PPE, deoarece conține și „linii roșii”, cum ar fi energia nucleara sau extinderea Schengen, relateaza publicația austriaca Kurier. „Avem poziții clare și o atitudine clara…

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, a declarat miercuri, ca mai mult de 60% dintre romani vor comasarea alegerilor. El a adaugat ca „lumea s-a saturat de schimbari bruște” și ca romanii vor o continuitate a guvernarii. De asemenea, Coaliția a decis strategia comuna pentru alegeri, iar la ora 16.00…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a transmis, vineri, ca inca nu s-a ajuns la o decizie in ceea ce privește organizarea alegerilor. El a subliniat ca nu se va rupe Coaliția și ca va merge pana la ultimele alegeri din acest an. „Aceasta Coaliție va merge pana in alegerile de la sfarșitul de an, parlamentare.…

- Fostul premier PSD Mihai Tudose considera ca Mircea Geoana a vrut „sa iasa in fața” prin recentele declarații privind o candidatura inependenta la prezidențiale, susținuta de PSD. Europarlamentarul a declarat ca fostul sau coleg are acum notorietate pentru ca este sinugul care s-a anunțat pentru o astfel…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose sustine ca Mircea Geoana nu va reusi nici macar sa stranga semnaturile de sustinere pentru a candida la alegerile prezidentiale. ”Asa cum o joaca domnul Geoana acum, ”Eu sunt un asset, sunt o chestie din spuma si va fac o favoare ca as putea sa accept sa candidez pentru…

- Mihai Tudose a susținut ca nu e interesat de postul de ambasador in SUA. ”N-as putea spune ca diplomatia ma caracterizeaza. Am fitilul scurt si nu suport ipocrizia”. Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat intru-un interviu la Prima News ca nu e interesat de postul de ambasador al Romaniei in…