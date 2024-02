Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose sustine ca Mircea Geoana nu va reusi nici macar sa stranga semnaturile de sustinere pentru a candida la alegerile prezidentiale. „Asa cum o joaca domnul Geoana acum, `Eu sunt un asset, sunt o chestie din spuma si va fac o favoare ca as putea sa accept sa candidez pentru…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose sustine ca Mircea Geoana nu va reusi nici macar sa stranga semnaturile de sustinere pentru a candida la alegerile prezidentiale. ”Asa cum o joaca domnul Geoana acum, ”Eu sunt un asset, sunt o chestie din spuma si va fac o favoare ca as putea sa accept sa candidez pentru…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose afirma ca Mircea Geoana, actual secretar general adjunct al NATO, nu va reusi nici macar sa stranga semnaturile de sustinere pentru a candida la alegerile prezidentiale. Asta in ciuda sondajelor de opinie care-l dau pe Mircea Geoana favorit pentru alegerile prezidentiale.…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose sustine ca Mircea Geoana nu va reusi nici macar sa stranga semnaturile de sustinere pentru a candida la alegerile prezidentiale, in care condițiile in care va intra in cursa ca independent.

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose ironizeaza PNL inaintea ședinței coaliției pentru comasarea alegerilor: „Eu aștept cu groaza o propunere a vreunui deștept de genul acesta, și nu pun neaparat ghilimelele, sau, ba nu, din contra, le pun, a vreunui deștept din asta care spune, domne`, hai sa facem așa…

- Mihai Tudose a susținut ca nu e interesat de postul de ambasador in SUA. ”N-as putea spune ca diplomatia ma caracterizeaza. Am fitilul scurt si nu suport ipocrizia”. Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat intru-un interviu la Prima News ca nu e interesat de postul de ambasador al Romaniei in…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca liderul AUR nu merita sa intre in turul doi in finala prezidențiala deoarece „nu se califica pentru ultima etapa in care romanii vor decie președintele țarii”. Președintele PSD considera ca simion nu merita sa ajunga pana in finala la prezidențiale. „Nu cred ca merita…

- Managerul de campanie al PSD pentru alegerile europarlamentare, Mihai Tudose, a declarat miercuri seara, dupa ce liberalul Rares Bogdan a amenintat cu ruperea coalitiei, ca PSD nu are un protocol de colaborare cu Rares Bogdan, ci cu PNL. ”Poate anumite filme la care se uita ii dauneaza”, a spus Tudose.…