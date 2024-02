Comasarea alegerilor poate crește prezența la urne Comasarea alegerilor din 2024 are numeroase beneficii și poate motiva cetațeni sa se prezinte la urne. Reprezentativitatea este fundamentala pentru un proces democratic, iar comasarea s-ar dovedi esențiala in acest caz. Organizarea a 4 tipuri de alegeri in 2024, chiar 5 pentru ca alegerile prezidențiale pot avea și turul 2, ar descuraja foarte mult votanții. Mare parte dintre ei s-ar simți nemotivați sa vina la urne de 4 sau 5 ori, iar toamna ar fi cel mai dificil, pentru ca s-ar vota in septembrie, noiembrie și decembrie. Articolul integral AICI Articolul Comasarea alegerilor poate crește prezența… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comasarea alegerilor este un test important pentru clasa politica. Mai sunt doar cateva luni pana la prima zi de vot, iar romanii arata ca sunt de acord cu comasarea alegerilor in 2024. Aceasta decizie ar ajuta atat partidele, cat și votanții. 67% dintre romani sunt de acord cu comasarea alegerilor…

- Sindicatul Liber ROMGAZ anunta o actiune de protest pentru ziua de luni, 29 ianuarie. ”Organizarea acestei actiuni de protest a salariatilor din S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este fata de intentia angajatorului de a micsora salariile de incadrare cu 5,82% si de a nu prevedea in B.V.C. al anului 2024 sumele aferente…

- Cursul pentru un euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi este de 4,9763 lei, in scadere fata de joi, cand ajunsese la 4,9765 lei. Dolarul american a crescut vineri la 4,5812 lei de la 4,5681 lei/ Articolul Curs valutar BNR, 26 ianuarie 2024. Leul crește in raport cu euro apare prima…

- „Organizarea impreuna a anumitor cicluri electorale inseamna, practic, simplificarea procesului electoral. Ganditi-va ce ar inseamna ca, incepand cu vara acestui an, pana in luna decembrie, sa chemam cetatenii acestei tari de cinci ori la vot. Ganditi-va ce blocaj institutial am crea, apropo de modul…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat marti, despre comasarea alegerilor, ca s-ar bucura ca in luna februarie coalitia sa gaseaca o solutie inteleapta, ea precizand ca in acest an vorbim de 3,8 miliarde de lei care se cheltuiesc cu desfasurarea in bune conditii a celor patru runde de alegeri.Gorghiu…

- Comisia Electorala Centrala a stabilit data alegerilor locale noi pentru alegerea unor consilii locale. Astfel, pe data de 19 mai 2024, vor avea loc alegeri locale noi pentru o noua componența a consiliilor satești in localitațile Cairaclia din raionul Taraclia și Chioselia Rusa și Cotovscoe din UTA…

- Persoanele cu drept de vot pot solicita la Centrul de Apel informații despre organizarea turului doi al alegerilor locale generale și alegerilor repetate desfașurate in unele localitați din țara. Acestea pot telefona la numarul unic (+373) 22 880101. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), alegatorii…

- Statele Unite au declarat ca sunt in favoarea mentinerii unei democratii “puternice” in Ucraina, in timp ce par sa inteleaga reticenta presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a organiza alegeri la inceputul anului viitor, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Toate alegerile, inclusiv cele prezidentiale,…