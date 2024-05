Zilele acestea se decide soarta lui Florinel Coman. Lucrurile sunt incerte, insa, deoarece, delegația din Qatar trebuia sa vina astazi, 2 mai, la București, pentru a discuta cu Gigi Becali, nu și-a mai facut apariția. Delegația lui Al-Duhail n-a mai venit astazi la București. Intalnirea cu Gigi Becali s-a amanat pentru saptamana viitoare, dupa Paști. […] The post Pica transferul lui Coman?! Arabii n-au mai venit la București. first appeared on Ziarul National .