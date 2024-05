Stiri pe aceeasi tema

- Greva in Noaptea Muzeelor. Angajații nu vor sa lucreze in afara programului Sursa articolului: Greva in Noaptea Muzeelor. Angajații nu vor sa lucreze in afara programului Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- In Saptamana Luminata, la Brașov sunt anunțate numeroase evenimente care vor culmina pe 12 mai, in Duminica Sfantului Apostol Toma pentru creștinii ortodocși. Cu ceremonia tradiționala a Coborarii Junilor in Cetate, programul se deschide marți, pe 7 mai, și include concerte, expoziții și festivaluri…

- O fetița de 1 an și 2 luni, nevaccinata, a decedat dupa ce a luat rujeola de la sora sa. Este al 9-lea caz de deces pus pe seama rujeolei in acest an in Romania și al 4-lea caz din județul Brașov, anunța Institutul Național de Sanatate Publica. In alta ordine de idei, 825 de […] Articolul Al patrulea…

- Primaria Baraolt vrea sa acceseze fonduri europene pentru extinderea Spitalului orasenesc, care asigura asistenta medicala pentru aproape 30.000 de oameni din judetele Covasna si Brasov. Primarul orasului Baraolt, Benedek Huszar Janos a declarant ca se doreste construirea unei noi aripi, pentru sectiile…

- Asociatia Amicus va invita sa participati la crosul caritabil „Alerg pentru mama", duminica, de la ora 11.00, in Parcul Nicolae Titulescu din Brașov. Asociatia ne propune sa ne unim, din nou, fortele, pentru a sprijini victimele violentei in familie. Gratie proiectului CASA ADRA, al Centrului de Primire…

- Lucrarile de constructie a viitorului sens giratoriu suspendat de la Predeal ar putea fi scoase la licitatie in aceasta primavara, proiectul tehnic fiind in ultimele stadii de autorizare, au anuntat, azi, reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. Acestia, impreuna cu cei…

- Viitoarea magistrala feroviara Brașov – Sighișoara incepe sa prinda contur odata cu demararea de catre Aktor Romania, membra a grupului Intrakat, a celor mai dificile lucrari de pe traseul acesteia: forajul tunelurilor pe tronsonul Apața – Cața, care va fi realizat cu ajutorul a patru TBM-uri (utilaje…

- Din 18 iunie, WizzAir va opera o noua destinatie de pe Aeroportul International Brasov, spre Budapesta. Vor fi trei zboruri saptamanale Budapesta – Brasov – Budapesta, programate in fiecare marti, joi si sambata, cu decolare din Budapesta la ora locala 05:15 si aterizare la Brasov la ora locala 07:30.…