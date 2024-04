Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 80 de perchezitii au loc, in aceasta dimineata in Capitala și in 14 judete printre care Brasov, Sibiu și Covasna, intr-un dosar de contrabanda cu tigari si materiale pirotehnice, dar si de spalare a banilor. Sunt vizate doua grupari infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere…

- Campionatul Județean de Handbal pentru categoria de varsta Juniori și Junioare 4 se apropie de final, dupa ce s-au disputat o serie de turnee pentru a se stabili echipele care se califica la faza pe Euroregiune. Euroregiunea este compusa din 6 județe: Mureș, Brașov, Alba, Covasna, Harghita și Sibiu,…

- Targu Mureșul intra in Rețeaua de Telemedicina din țara, alaturi de alte 12 centre care au centre de monitorizare prin electroencefalografie (EEG). (Oradea, Bacau, Sibiu, Suceava, Craiova, Cluj-Napoca, București, Brașov, Timișoara, Mercurea Ciuc, Sebeș și Iași.) Centrul de Epilepsie și Monitorizare…

- Produsele cosmetice contrafacute reprezinta o preocupare serioasa, deoarece ele pot pune in pericol nu doar aspectul estetic, ci și sanatatea consumatorilor. Iata cateva aspecte esențiale pe care ar trebui sa le știm despre produsele cosmetice contrafacute: 1. Ingrediente periculoase: Produsele cosmetice…

- Au fost si azi proteste ale fermierilor la Brasov, unde circa 50 de utilaje agricole au participat la un mars autorizat prin oras, asa cum s-a intamplat si ieri. Autoritatile locale au aprobat aceasta actiune pentru 3 zile, deci ar urma sa aiba loc si maine. Tot un protest autorizat au organizat in…

- La aceasta ora nu avem semnalate drumuri naționale sau autostrazi cu circulația oprita sau cu restricții de tonaj ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, insa ninge. Sunt precipitații sub forma de ninsoare, izolat chiar cu depunere pe partea carosabila, in mai multe județe, respectiv in…

- Municipiul Targu Mureș se afla pe locul 16 in clasamentul localitaților care au atras cei mai mulți turiști in perioada ianuarie noiembrie 2023. Marile orase, aici fiind incluse Bucuresti, Brasov, Constanta, Cluj, Sibiu si Timisoara, au atras mereu cei mai multi turisti dintre toate destinatiile din…

- Conducerea fabricii le transmite fermierilor din Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Mureș, Cluj ca inca din decembrie a inceput contractarea cantitaților de sfecla. Acționarul unitații de producție din Luduș, Mihaela Neagu, precizeaza ca se vor semna contractele de achiziție pana saptamana viitoare: Pana…