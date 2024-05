Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera maramureșeni au depistat in trafic, in localitatea Tisa, un cetatean roman la volanul unui autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat. In cursul nopții trecute, in jurul orei 03.00, pe timpul unei misiuni de specifice in zona de competența, un echipaj al politiei de…

- Luni, 22 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de reprezentanți ai Oficiului Fitosanitar Maramureș, au efectuat mai multe controale la societați care comercializeaza produse de protecție a plantelor. Astfel, la puncte de lucru situate in…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Iernut au fost sesizați duminica, 31 martie, cu privire la faptul ca in cursul nopții mai multe persoane ar fi patruns in locuința unui barbat, de 62 de ani, din Lechința, pe care l-ar fi agresat cu intenția de a-i sustrage bani. "Urmare a cercetarilor efectuate,…

- Potrivit IPJ Mureș, polițiștii din Iernut au fost sesizați ieri cu privire la faptul ca, in cursul nopții, mai multe persoane ar fi patruns in locuința unui barbat de 62 de ani din Lechința, pe care l-ar fi agresat cu intenția de a-i sustrage bani. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat…

- Un doljean cercetat pentru incalcarea ordinului de protecție a fost reținut, ieri, de polițiști din cadrul Secției nr.7 Rurala Plenița. Barbat de 52 de ani este din comuna Orodel. Ieri, ora 13.00, polițiștii au fost sesizați de o femeie, din comuna Orodel, ca, fostul soț, s-a deplasat la locuința ei.…

- RETINUT PENTRU INCALCAREA ORDINULUI DE PROTECTIE Politistii din cadrul Politiei Municipiului Barlad au retinut un barbat, in varsta de 55 de ani, din Barlad, judetul Vaslui, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie. La data de 7 martie…

- Un barbat de 26 de ani din judetul Constanta a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a continuat sasi ameninte sotia care obtinuse deja in instanta un ordin de protectie impotriva acestuia. Suspectul a incalcat prevederile ordinului de protectie de mai multe ori, astfel ca a fost retinut pentru 24 de ore.…

- Nr. 51 din 8 martie 2024 BULETIN DE PRESA Cercetat penal in stare de arestare preventiva pentru incalcarea ordinului de protectie emis de instanta In data de 06.03.2024, in jurul orei 12:30, politistii Sectiei nr. 5 Politie Rurala Axente Sever au fost sesizate direct de catre un barbat din Sorostin…