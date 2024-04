VIDEO: Bărbat agresat în zona Mureș Mall din Târgu Mureș Un internaut anonim a publicat marți, 9 aprilie, pe un grup de Facebook, o filmare care surprinde momentul in care un barbat este agresat fizic in zona Mureș Mall din Targu Mureș. "Polițiștii municipiului Targu Mureș au demarat verificari sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe și continua cercetarile pentru a lamuri toate … Post-ul VIDEO: Barbat agresat in zona Mureș… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

